14:12
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Незаконную схему выдачи медицинских дипломов иностранцам выявили в Кыргызстане

Фото ГКНБ. Вещественные доказательства по делу о выдаче иностранцам поддельных дипломов

Незаконную схему выдачи медицинских дипломов иностранцам выявили в Кыргызстане. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках возбужденного уголовного дела задержаны отдельные лица профессорско-преподавательского состава частного Международного медицинского университета. По данным ГКНБ, они за денежное вознаграждение подделывали учебные и оценочные ведомости без фактического присутствия иностранных граждан на территории Кыргызской Республики.

Далее, по истечении мнимого обучения иностранцам незаконно выдавали дипломы о высшем образовании медицинской направленности.

Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех фигурантов дела, отметили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336135/
просмотров: 732
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемых в подделке документов для трансформации земли задержали в Узгене
Задержана бывший заместитель главы Чон-Сары-Ойского айыл окмоту
Преступная группа в сговоре с работниками ГУ «Унаа» подделывала документы
В Джалал-Абаде лжесотрудник ГКНБ под предлогом проверки брал у чиновников деньги
ГКНБ обыскивает офисы нескольких микрокредитных компаний
Обыск в кабинете депутата Жогорку Кенеша. В ГКНБ рассказали подробности
Задержание. Помощник депутата Молдобековой ранее работал водителем в парламенте
ГКНБ изъял у бывшего чиновника зерносклад на Иссык-Куле и вернул его государству
В Кемине автошколы незаконно выдавали водительские удостоверения иностранцам
В Кыргызстан пытались ввезти фуры по поддельным документам
Популярные новости
Проливные дожди затопили новый муниципальный рынок Оша. Торговцы возмущены Проливные дожди затопили новый муниципальный рынок Оша. Торговцы возмущены
В&nbsp;Калининграде арестовали 22-летнего кыргызстанца за&nbsp;террористические призывы В Калининграде арестовали 22-летнего кыргызстанца за террористические призывы
В&nbsp;городе&nbsp;Ош двух девочек столкнули в&nbsp;реку. Подозреваемый дал взятку милиции В городе Ош двух девочек столкнули в реку. Подозреваемый дал взятку милиции
В&nbsp;Бишкеке горит здание музыкальной школы-интерната на&nbsp;Боконбаева В Бишкеке горит здание музыкальной школы-интерната на Боконбаева
Бизнес
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Принимай оплату с&nbsp;&laquo;Оптима&raquo;&nbsp;&mdash; ноль процентов комиссий по&nbsp;картам и&nbsp;QR Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин «Элдик Банк» — партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин
O!Bank ближе&nbsp;&mdash; банковские услуги доступны в&nbsp;O!Store по&nbsp;всей стране O!Bank ближе — банковские услуги доступны в O!Store по всей стране
14 июля, понедельник
14:05
Пансионатам Иссык-Куля не позволят взимать плату за вход на пирсы Пансионатам Иссык-Куля не позволят взимать плату за вхо...
14:03
Данияр Косумбаев возглавил Фонд поддержки развития туризма
14:00
Недостоверная информация. Как обезопасить себя от штрафов, рассказала юрист
13:48
Скончался российский кинорежиссер Александр Митта
13:46
Дональд Трамп заявил, что отошлет системы противоракетной обороны Украине