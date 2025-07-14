Фото ГКНБ. Вещественные доказательства по делу о выдаче иностранцам поддельных дипломов

Незаконную схему выдачи медицинских дипломов иностранцам выявили в Кыргызстане. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках возбужденного уголовного дела задержаны отдельные лица профессорско-преподавательского состава частного Международного медицинского университета. По данным ГКНБ, они за денежное вознаграждение подделывали учебные и оценочные ведомости без фактического присутствия иностранных граждан на территории Кыргызской Республики.

Далее, по истечении мнимого обучения иностранцам незаконно выдавали дипломы о высшем образовании медицинской направленности.

Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех фигурантов дела, отметили в ГКНБ.