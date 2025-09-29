13:08
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Происшествия

Подрядчика, присвоившего более 15 миллионов сомов, задержали в Чуйской области

При строительстве и реконструкции социально значимых объектов в Аламединском районе Чуйской области присваивали государственные деньги. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ. 

По его данным, речь о подрядных организациях ОсОО «ВИТУ-ВИИТ» и «АКААНА». Бюджетные деньги предназначались для возведения фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) и строительства канализации в селе Мраморном Чокморовского айыльного аймака.

По результатам аудиторской проверки установлен ущерб государству в размере 15 миллионов 309 тысяч 360 сомов.

ГКНБ
Фото ГКНБ. В Чуйской области задержан директор фирмы, присвоивший более 15 миллионов сомов

По факту возбудили уголовное дело. Руководитель организаций К.Н.К. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности других должностных лиц, а также по возмещению причиненного ущерба государству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345243/
просмотров: 924
Версия для печати
Материалы по теме
Более $106 тысяч присвоил менеджер по продажам «Айнекстан окна» за три года
Факты хищения в особо крупных размерах выявлены в Министерстве обороны
В НТРК опровергли информацию о присвоении крупной суммы денег руководством
Фиктивные работы: прокуратура выявила махинации при строительстве школы
Чиновники внесли ложные сведения в ведомости и присвоили 1,5 миллиона сомов
Задержана глава отделения связи «Кыргыз почтасы». Присваивала деньги пенсионеров
В Бишкеке задержан брат экс-депутата маслихата Алматы, подозреваемый в хищении
Бывший директор и главбух Дома культуры в Чаткале присвоили 5 миллионов сомов
Сотрудники Минтруда присвоили деньги, выделенные для женщин с инвалидностью
Бывший директор муниципального предприятия в Таласе задержан за хищения
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
В&nbsp;московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
На&nbsp;кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов На кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стройке мужчина сорвался с&nbsp;высоты В Бишкеке на стройке мужчина сорвался с высоты
Бизнес
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
29 сентября, понедельник
12:37
Выборы-2025. Админресурс в прежних объемах использоваться не будет — Маматов Выборы-2025. Админресурс в прежних объемах использовать...
12:34
Под видом агитаторов проникают в дома. В ЦИК предупреждают о мошенниках
12:32
В Джалал-Абадской области задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника ГКНБ
12:32
Выборы-2025. Новое оборудование минимизирует большие затраты
12:22
Реванш. Айнуска Калил кызы завоевала первое место на полумарафоне в Алматы