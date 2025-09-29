Подрядчика, присвоившего более 15 миллионов сомов, задержали в Чуйской области

При строительстве и реконструкции социально значимых объектов в Аламединском районе Чуйской области присваивали государственные деньги. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, речь о подрядных организациях ОсОО «ВИТУ-ВИИТ» и «АКААНА». Бюджетные деньги предназначались для возведения фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) и строительства канализации в селе Мраморном Чокморовского айыльного аймака.

По результатам аудиторской проверки установлен ущерб государству в размере 15 миллионов 309 тысяч 360 сомов.

Фото ГКНБ. В Чуйской области задержан директор фирмы, присвоивший более 15 миллионов сомов

По факту возбудили уголовное дело. Руководитель организаций К.Н.К. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности других должностных лиц, а также по возмещению причиненного ущерба государству.