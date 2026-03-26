Бывший главбух филиала «Кыргыз почтасы» присвоила 15 миллионов сомов

В «ОАО Кыргыз почтасы» выявлен факт незаконного использования бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлено, что бывший главный бухгалтер Сокулукского филиала ОАО «Кыргыз почтасы» И.В.Б. с августа 2025 года по январь 2026-го, используя служебное положение, осуществляла незаконное перечисление денег на личный банковский счет.

«Общая сумма причиненного ущерба составляет 15 миллионов сомов. Часть денег И.В.Б. использовала в личных целях, в том числе на приобретение недвижимости в курортной зоне Иссык-Кульской области. По факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела, а также принятие мер по возмещению причиненного ущерба», — говорится в сообщении.