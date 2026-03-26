19:37
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Происшествия

Бывший главбух филиала «Кыргыз почтасы» присвоила 15 миллионов сомов

В «ОАО Кыргыз почтасы» выявлен факт незаконного использования бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлено, что бывший главный бухгалтер Сокулукского филиала ОАО «Кыргыз почтасы» И.В.Б. с августа 2025 года по январь 2026-го, используя служебное положение, осуществляла незаконное перечисление денег на личный банковский счет.

«Общая сумма причиненного ущерба составляет 15 миллионов сомов. Часть денег И.В.Б. использовала в личных целях, в том числе на приобретение недвижимости в курортной зоне Иссык-Кульской области. По факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела, а также принятие мер по возмещению причиненного ущерба», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/367620/
просмотров: 445
Версия для печати
Материалы по теме
Подрядчика, присвоившего более 15 миллионов сомов, задержали в Чуйской области
Более $106 тысяч присвоил менеджер по продажам «Айнекстан окна» за три года
Чиновники внесли ложные сведения в ведомости и присвоили 1,5 миллиона сомов
Задержана глава отделения связи «Кыргыз почтасы». Присваивала деньги пенсионеров
Бывший директор и главбух Дома культуры в Чаткале присвоили 5 миллионов сомов
Сотрудники Минтруда присвоили деньги, выделенные для женщин с инвалидностью
Преподаватели Нарынского университета присвоили почти 6 миллионов сомов
Задержан член ОПГ, который обманным путем присвоил деньги
В Таласе при строительстве водопроводной сети чиновники присвоили деньги
Супервайзер одной из торговых фирм присвоил больше четверти миллиона сомов
Популярные новости
Основатель холдинга &laquo;АЮ&raquo; выступил с&nbsp;обвинениями против Эльдара Жакыпбекова Основатель холдинга «АЮ» выступил с обвинениями против Эльдара Жакыпбекова
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в&nbsp;Кыргызстане В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
Закопал тело на&nbsp;даче: в&nbsp;Чуйской области задержан подозреваемый в&nbsp;убийстве Закопал тело на даче: в Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве
Школьницу насмерть сбили на&nbsp;пешеходном переходе в&nbsp;Чуйской области Школьницу насмерть сбили на пешеходном переходе в Чуйской области
Бизнес
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay
26 марта, четверг
19:34
МВД КР выявило нарушения при трудоустройстве граждан в Данию и Германию МВД КР выявило нарушения при трудоустройстве граждан в ...
19:24
Часть жителей Бишкека остались без света после вырубки деревьев
19:14
Глава кабмина КР принял участие в заседании Евразийского межправсовета
19:05
В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники»
18:49
Экспертов по сертификации могут лишить допуска за нарушения