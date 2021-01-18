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Происшествия

В Аламединском районе мужчина ранил таксиста и угнал его автомобиль

В Чуйской области милиция задержала подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР.

«Установлено, что мужчина азиатской внешности в возрасте 30-35 лет сел в такси и попросил довезти до села Нижняя Ала-Арча. Неизвестный нанес несколько ударов потерпевшему отверткой в область шеи и рук. После этого подозреваемый выбросил раненого водителя на улицу, а сам уехал на его авто. Угнанная машина была обнаружена в районе села Маевка. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180281/
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