13:21
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Власть

Теперь официально. Кабмин перенес срок лицензирования такси до 1 июля 2026 года

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление правительства от 23 сентября 2013 года № 519 «Об утверждении Правил организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Кыргызской Республике».

Решение принято для создания условий получения лицензий водителями такси.

Согласно документу, в правилах изменен срок вступления в силу требования, касающегося лицензирования работы такси. В пункте 194 слова «с 1 февраля 2026 года» заменили словами «с 1 июля 2026 года».

Таким образом, срок обязательного получения лицензий для водителей такси фактически перенесен на пять месяцев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362308/
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
Табачный закон в КР ужесточат: кальян можно будет курить только по лицензии
Лицензия на такси. Как и где получить и какие для этого нужны документы
Таксист сбил школьника в столичном жилмассиве «Кок-Жар» и скрылся с места ДТП
В КР таксистам не продлят срок выдачи лицензий — со 2 февраля начнут рейды
В Кыргызстане могут резко подорожать услуги такси — Дастан Бекешев
Праворульным автомобилям не будут выдавать лицензии на работу в такси — МВД КР
В парламенте предлагают продлить сроки лицензирования такси
Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
Патрульная служба призвала таксистов не завышать тарифы в канун праздников
Изменения в законы о недрах, залоге и отходах вынесли на общественное обсуждение
Популярные новости
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Садыр Жапаров: Камчыбек Ташиев был предупрежден об&nbsp;отставке Садыр Жапаров: Камчыбек Ташиев был предупрежден об отставке
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
17 февраля, вторник
13:20
На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт сошла снежная лавина На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт сошла снежная л...
13:17
Феликс Кулов предложил создать спецкомиссию после кадровых решений президента
13:14
Каким будет новый культурный центр на месте сгоревшего кинотеатра «Чатыр-Куль»
13:02
Больницам Кыргызстана передали 150 принтеров и 1 тысячу картриджей
12:58
Шаирбек Ташиев: Вокруг имени Тай-Мураса создают искусственный ажиотаж