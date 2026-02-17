Теперь официально. Кабмин перенес срок лицензирования такси до 1 июля 2026 года

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление правительства от 23 сентября 2013 года № 519 «Об утверждении Правил организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Кыргызской Республике».

Решение принято для создания условий получения лицензий водителями такси.

Согласно документу, в правилах изменен срок вступления в силу требования, касающегося лицензирования работы такси. В пункте 194 слова «с 1 февраля 2026 года» заменили словами «с 1 июля 2026 года».