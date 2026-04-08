Общество

В Кыргызстане продлен срок лицензирования деятельности такси

С учетом обращений граждан срок лицензирования деятельности такси был продлен до 1 июля 2026 года. Об этом сообщает МВД КР.

По его данным, на сегодняшний день лицензии получили более 14 тысяч физических лиц и более 400 юридических лиц.

Однако по мере течения времени наблюдается снижение количества граждан, обращающихся за получением лицензии. В связи с этим призываем водителей такси не откладывать на последние дни, заранее подготовить необходимые документы и оперативно получить лицензию. В настоящее время выдача лицензий продолжается во всех подразделениях Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД на территории страны.

Основная цель — регулирование деятельности такси, обеспечение безопасности жизни граждан, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, запрет на использование в качестве такси транспортных средств, не прошедших технический осмотр, а также контроль рабочего времени водителей.
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
«Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
