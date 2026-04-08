В Кыргызстане продлен срок лицензирования деятельности такси

С учетом обращений граждан срок лицензирования деятельности такси был продлен до 1 июля 2026 года. Об этом сообщает МВД КР.

По его данным, на сегодняшний день лицензии получили более 14 тысяч физических лиц и более 400 юридических лиц.

Однако по мере течения времени наблюдается снижение количества граждан, обращающихся за получением лицензии. В связи с этим призываем водителей такси не откладывать на последние дни, заранее подготовить необходимые документы и оперативно получить лицензию. В настоящее время выдача лицензий продолжается во всех подразделениях Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД на территории страны.

Основная цель — регулирование деятельности такси, обеспечение безопасности жизни граждан, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, запрет на использование в качестве такси транспортных средств, не прошедших технический осмотр, а также контроль рабочего времени водителей.