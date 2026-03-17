Экономика

Пассажиропоток в Кыргызстане превысил 116 миллионов человек с начала года

Фото администрации президента КР. Электробусы в Бишкеке

Более 116 миллионов пассажиров перевезли все виды транспорта в Кыргызстане с начала 2026 года. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Как отмечается, за январь – февраль пассажиропоток в стране увеличился на 6 миллионов 3 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Всего за два месяца всеми видами транспорта в Кыргызстане воспользовались 116 миллионов 66,4 тысячи пассажиров (рост на 5,5 процента). Основная нагрузка традиционно легла на автомобильный транспорт:

  • Автобусы и микроавтобусы: обслужили 108,7 миллиона человек (на 5,8 миллиона больше, чем годом ранее, с ростом 5,7 процента).

  • Такси: перевезли 6,1 миллиона пассажиров (рост на 7,2 процента).

  • Железная дорога: показала самую высокую динамику — количество поездок увеличилось на 28,1 процента (53,4 тысячи человек).

  • Авиация: перевезла 270,8 тысячи человек (рост 6,8 процента). 

Грузоперевозки

В данной сфере объем доставленных товаров составил 9 миллионов 181,5 тысячи тонн, что на 7,1 процента превышает показатели 2025 года. При этом авиационные перевозки грузов сократились на 18,9 процента, автомобильные выросли на 8,1 процента.

Взрывной рост зафиксировали в секторе логистики: объем почтовых и курьерских услуг увеличился на 28,5 процента, достигнув 475 миллионов сомов. Услуги связи за два месяца принесли экономике 6,7 миллиарда сомов (рост на 8,5 процента).

При этом транспортные услуги в структуре инфляции подорожали на 3,5 процента, в том числе из-за введения платного проезда через стратегические тоннели на трассах Бишкек — Ош и север — юг.
Материалы по теме
Транспортный каркас и ИИ стали приоритетами ЕАЭС в 2026 году
Авиация Кыргызстана может выйти из черного списка Евросоюза в мае
Кабмин обновит правила полетов: проект авиационных норм вынесли на обсуждение
Мэрия Бишкека ответила на жалобы о работе автобусного маршрута № 64
Садыр Жапаров обсудил с Airbus расширение авиапарка Кыргызстана
Кыргызстан покупает два самолета Airbus A321. Соглашение подписали в кабмине
В Бишкеке из-за ремонта проспекта Дэн Сяопина изменили маршруты восьми автобусов
Около 10 миллионов сомов потратит МВД Кыргызстана на три микроавтобуса
Бишкекчане жалуются на грязные сиденья в общественном транспорте. Ответ мэрии
Бишкекчане жалуются на грязные сиденья в общественном транспорте
Популярные новости
Евро и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;марта Евро и рубль продолжают дешеветь. Курс валют на 16 марта
Рубль упал до&nbsp;минимума года, евро вновь ниже 101&nbsp;сома. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;марта Рубль упал до минимума года, евро вновь ниже 101 сома. Курс валют на 13 марта
В&nbsp;КР&nbsp;прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10&nbsp;лет В КР прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10 лет
Теперь не&nbsp;за&nbsp;гектар, а&nbsp;за&nbsp;кубометр. Сколько будет стоить поливная вода? Теперь не за гектар, а за кубометр. Сколько будет стоить поливная вода?
Бизнес
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
