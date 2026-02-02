Лицензия на такси. Как и где получить и какие для этого нужны документы

Срок обязательного лицензирования водителей такси в Кыргызстане продлили до 1 июля 2026 года. Власти предупреждают: новые правила рано или поздно станут обязательными, а процесс оформления требует времени и прохождения официальных процедур через Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

Планировалось, что на наличие лицензий водителей начнут проверять со 2 февраля. Но к этому времени их получили только около 8 тысяч физических и 300 юридических лиц. Плюс система и механизмы еще не доработаны, поэтому сроки все-таки сдвинули.

Считаем всех!

По официальным данным, лицензии оформили около 8 тысяч водителей. Официально же общее число таксистов в стране оценивают в 60-70 тысяч человек. Но есть еще так называемые частники («бомбилы»). Особенно их много в регионах, где люди занимаются извозом без регистрации и прикрепления к таксопарку. Подсчитать число таких водителей крайне сложно.

Перевозчики предупредили: если требования по лицензиям начнут применять жестко, с дорог могут исчезнуть тысячи такси. Это ударит уже по потребителям.

Почему водители не успели получить лицензии до 1 февраля?

Руководитель одного из столичных таксопарков Бакдоолот Айтакунов в социальных сетях поделился мнением, что основная проблема — чрезмерная бюрократия. По его словам, для получения лицензии требуется около 15 различных справок. В итоге таксисты вынуждены не работать, а неделями ходить по кабинетам. Десятки тысяч водителей застряли на этапе оформления:

Медсправка формы 083. Для ее получения требуют прописку. Многие водители приезжают в Бишкек из регионов и не имеют городской регистрации.

Военный билет. Требуют при оформлении документов, но многие приезжие не возят его с собой.

Очереди. Ни медучреждения, ни сотрудники МВД физически не успевают обрабатывать такой поток людей.

Привязка к таксопарку и короткий срок лицензии

Еще одна проблема — привязка лицензии к конкретному партнеру агрегатора.

Как рассказал один из водителей, получив лицензию, он оказывается закреплен за одним таксопарком или партнером: «Перейти к другому с более выгодными условиями невозможно. Для этого надо оформлять новую лицензию».

Кроме того, лицензия выдается всего на год, а срок ожидания составляет до 30 дней. В этом случае водитель ежегодно теряет фактически месяц дохода.

По подсчетам водителей, все расходы на получение лицензии составляют от 5 до 10 тысяч сомов.

Как проходит получение лицензий на практике и почему таксисты не торопятся?

К концу января все ожидали увидеть ажиотаж и очереди за справками в госструктурах, но водители не торопятся узаконить свою деятельность. Вот и журналисты 24.kg побывали в отделах ГУОБДД и не увидели очередей из таксистов — мы встретили всего несколько человек.

По словам таксистов, уведомления о своевременном приобретении лицензии от крупных агрегаторов вроде «Яндекса» приходят часто, но водители не паникуют и не спешат собирать бумаги.

Один мужчина объяснил, почему не спешил оформлять лицензию: «Правила постоянно меняют. Начинаешь делать одно, потом выясняется, что это уже не надо. Пусть все устаканится».

И как в воду глядел. Буквально на следующий день срок лицензирования продлили до 1 июля. Все таксисты вздохнули с облегчением, но это не значит, что документ не нужен. По словам представителей власти, рано или поздно лицензию обязаны получить все перевозчики.

Как получить лицензию на таксомоторную деятельность в КР

Напомним, с 22 августа 2025-го действует закон, по которому все водители такси и таксопарки должны оформить лицензию. Она действует один год и обязательна для всех.

Новые правила и ограничения:

В такси не допускают праворульные автомобили. Необходимый стаж вождения — три года и больше. Машина должна быть оформлена по правилам:

необходим опознавательный знак: трапеция с буквой Т и шашечками (с подсветкой) на крыше авто;

табличка в салоне: с ФИО водителя, госномером автомобиля, номером и сроком лицензии, фото водителя, данными перевозчика.

Как получить лицензию? Памятка водителю

Примерный список шагов, так как у ГУОБДД могут быть дополнительные требования. По всем вопросам необходимо обращаться в лицензионный отдел управления по телефону +996312630902.

Шаг 1. Подготовить документы:

паспорт гражданина КР;

копия водительского удостоверения со стажем три года или больше;

копия техпаспорта авто;

трудовой/агентский договор с таксопарком;

копия техосмотра авто;

копия полиса ОСГОПП;

медсправка;

справка об отсутствии судимости;

справка об отсутствии долгов по налогам;

заполнение заявления.

Дополнительные документы, если:

В машине больше четырех посадочных мест или на ней проходят междугородние перевозки (>60 километров): договор с организацией для предрейсовых техосмотров и медосмотров.

Авто не в собственности: доверенность на управление транспортным средством.

Шаг 2. Оплатить пошлину через любой банк (500 сомов в год, код платежа 14222700) или почту. Уточняйте в ГУОБДД по месту обращения — могут быть изменения.

Шаг 3. Подать документы лично в ГУОБДД вместе с заявлением.

Адреса:

в Бишкеке — улица Валиханова, 1а/2;

в Оше — улица Алымбека Датки, 229а либо любое районное отделение ведомства.

Шаг 4. Дождитесь решения о выдаче лицензии. Срок проверки — 30 дней.