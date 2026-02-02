Лицензия на такси. Как и где получить и какие для этого нужны документы

Срок обязательного лицензирования водителей такси в Кыргызстане продлили до 1 июля 2026 года. Власти предупреждают: новые правила рано или поздно станут обязательными, а процесс оформления требует времени и прохождения официальных процедур через Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.
Планировалось, что на наличие лицензий водителей начнут проверять со 2 февраля. Но к этому времени их получили только около 8 тысяч физических и 300 юридических лиц. Плюс система и механизмы еще не доработаны, поэтому сроки все-таки сдвинули.
Считаем всех!
По официальным данным, лицензии оформили около 8 тысяч водителей. Официально же общее число таксистов в стране оценивают в 60-70 тысяч человек. Но есть еще так называемые частники («бомбилы»). Особенно их много в регионах, где люди занимаются извозом без регистрации и прикрепления к таксопарку. Подсчитать число таких водителей крайне сложно.
Перевозчики предупредили: если требования по лицензиям начнут применять жестко, с дорог могут исчезнуть тысячи такси. Это ударит уже по потребителям.
Почему водители не успели получить лицензии до 1 февраля?
Руководитель одного из столичных таксопарков Бакдоолот Айтакунов в социальных сетях поделился мнением, что основная проблема — чрезмерная бюрократия. По его словам, для получения лицензии требуется около 15 различных справок. В итоге таксисты вынуждены не работать, а неделями ходить по кабинетам. Десятки тысяч водителей застряли на этапе оформления:
- Медсправка формы 083. Для ее получения требуют прописку. Многие водители приезжают в Бишкек из регионов и не имеют городской регистрации.
- Военный билет. Требуют при оформлении документов, но многие приезжие не возят его с собой.
- Очереди. Ни медучреждения, ни сотрудники МВД физически не успевают обрабатывать такой поток людей.
Привязка к таксопарку и короткий срок лицензии
Еще одна проблема — привязка лицензии к конкретному партнеру агрегатора.
Как рассказал один из водителей, получив лицензию, он оказывается закреплен за одним таксопарком или партнером: «Перейти к другому с более выгодными условиями невозможно. Для этого надо оформлять новую лицензию».
Кроме того, лицензия выдается всего на год, а срок ожидания составляет до 30 дней. В этом случае водитель ежегодно теряет фактически месяц дохода.
По подсчетам водителей, все расходы на получение лицензии составляют от 5 до 10 тысяч сомов.
Как проходит получение лицензий на практике и почему таксисты не торопятся?
К концу января все ожидали увидеть ажиотаж и очереди за справками в госструктурах, но водители не торопятся узаконить свою деятельность. Вот и журналисты 24.kg побывали в отделах ГУОБДД и не увидели очередей из таксистов — мы встретили всего несколько человек.
По словам таксистов, уведомления о своевременном приобретении лицензии от крупных агрегаторов вроде «Яндекса» приходят часто, но водители не паникуют и не спешат собирать бумаги.
Один мужчина объяснил, почему не спешил оформлять лицензию: «Правила постоянно меняют. Начинаешь делать одно, потом выясняется, что это уже не надо. Пусть все устаканится».
И как в воду глядел. Буквально на следующий день срок лицензирования продлили до 1 июля. Все таксисты вздохнули с облегчением, но это не значит, что документ не нужен. По словам представителей власти, рано или поздно лицензию обязаны получить все перевозчики.
Как получить лицензию на таксомоторную деятельность в КР
Напомним, с 22 августа 2025-го действует закон, по которому все водители такси и таксопарки должны оформить лицензию. Она действует один год и обязательна для всех.
Новые правила и ограничения:
- В такси не допускают праворульные автомобили.
- Необходимый стаж вождения — три года и больше.
- Машина должна быть оформлена по правилам:
- необходим опознавательный знак: трапеция с буквой Т и шашечками (с подсветкой) на крыше авто;
- табличка в салоне: с ФИО водителя, госномером автомобиля, номером и сроком лицензии, фото водителя, данными перевозчика.
Как получить лицензию? Памятка водителю
Примерный список шагов, так как у ГУОБДД могут быть дополнительные требования. По всем вопросам необходимо обращаться в лицензионный отдел управления по телефону +996312630902.
Шаг 1. Подготовить документы:
- паспорт гражданина КР;
- копия водительского удостоверения со стажем три года или больше;
- копия техпаспорта авто;
- трудовой/агентский договор с таксопарком;
- копия техосмотра авто;
- копия полиса ОСГОПП;
- медсправка;
- справка об отсутствии судимости;
- справка об отсутствии долгов по налогам;
- заполнение заявления.
Дополнительные документы, если:
- В машине больше четырех посадочных мест или на ней проходят междугородние перевозки (>60 километров): договор с организацией для предрейсовых техосмотров и медосмотров.
- Авто не в собственности: доверенность на управление транспортным средством.
Шаг 2. Оплатить пошлину через любой банк (500 сомов в год, код платежа 14222700) или почту. Уточняйте в ГУОБДД по месту обращения — могут быть изменения.
Шаг 3. Подать документы лично в ГУОБДД вместе с заявлением.
Адреса:
- в Бишкеке — улица Валиханова, 1а/2;
- в Оше — улица Алымбека Датки, 229а либо любое районное отделение ведомства.
Шаг 4. Дождитесь решения о выдаче лицензии. Срок проверки — 30 дней.