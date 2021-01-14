В Токмаке милиционеры проверяют ранее судимых за квартирные кражи людей

В Токмаке по инициативе сотрудников местного ОВД проводится рейд по предотвращению квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Сотрудники милиции проверили более 15 ранее осужденных лиц. Проведены профилактические беседы с жителями микрорайонов о необходимости контроля за своими квартирами и с домкомами — об установке в подъездах и на фасадах домов камер видеонаблюдения», — сообщили в милиции.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Отмечается, что в рамках рейда сотрудниками милиции были развешаны листовки на уголках информации в многоэтажных домах. В них указаны телефоны доверия дежурных частей органов внутренних дел, а также сотовые телефоны участковых милиционеров.