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Похищали ценные вещи из автосалонов. В Бишкеке задержали членов ОПГ

В Бишкеке задержали членов ОПГ, занимавшихся кражами из салонов автомашин. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

По его информации, сотрудники УВД Первомайского района задержали 28-летнего, 18-летнего и двух 21-летних мужчин. Отмечается, что трое из них ранее были судимы.

«Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Молодые ребята с помощью высоких технологических устройств вскрывали автомашины и похищали деньги и другие ценные вещи граждан, после каждого преступления злоумышленники тщательно скрывали свои следы. Один из подозреваемых пояснил, что через мессенджер соцсети заказал специальное электронное устройство, которое может заменять практически любой пульт сигнализации от автомашины. Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых к другим фактам преступлений», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179780/
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