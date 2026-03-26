Бишкек стал лидером по числу преступлений против женщин и детей

Ситуация с безопасностью детей в Кыргызстане в начале 2026 года остается критической. В результате преступных посягательств в январе — феврале 13 несовершеннолетних погибли, еще 55 получили телесные повреждения, говорится в отчете Национального статистического комитета со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры.

Всего от действий преступников пострадало 238 детей. Наибольшее число пострадавших зафиксировали в Бишкеке (28,6 процента), Джалал-Абадской области (15,1 процента) и городе Ош (13,9 процента).

Чаще всего дети становились жертвами краж (19,7 процента) и насильственных действий.

В структуре преступлений против детей 13,9 процента заняли действия сексуального характера с лицами, не достигшими шестнадцати лет, еще по 9,2 процента пришлось на изнасилования и грабежи.

Сами несовершеннолетние совершили 130 преступлений, треть из которых составили кражи, а также грабежи (17,7 процента) и мошенничество (8,5 процента).

Уязвимость женщин и пожилых людей перед мошенниками

Женщины и пожилые люди в начале 2026 года чаще всего страдали от действий финансовых аферистов. В отношении женщин совершили 2 тысячи 85 преступлений, более половины из которых (50,7 процента) составило мошенничество.

География таких правонарушений сосредоточена в крупных городах: на Бишкек пришлось 45,7 процента всех случаев.

Аналогичная картина с преступлениями против пожилых людей. Из 248 зарегистрированных случаев 40,3 процента заняло мошенничество.

Кроме того, зафиксированы новые виды угроз: 7,7 процента правонарушений связаны с незаконной передачей электронных средств платежа, виртуальных кошельков и SIM-карт третьим лицам.

Лидером по числу пострадавших пенсионеров также стал Бишкек (31 процент), за которым следуют Чуйская (14,9 процента) и Иссык-Кульская (12,1 процента) области.

Социальный портрет правонарушителя: рост женской и молодежной преступности

В январе — феврале 2026 года правоохранительные органы выявили 2 тысячи 999 человек, совершивших преступления. Это на 6,3 процента превысило показатели двух месяцев 2025 года.

Мужчины по-прежнему составляют большинство нарушителей (2 тысячи 597 человек), однако женская преступность росла быстрее — количество выявленных преступниц увеличилось на 15,5 процента, достигнув 402 человек.

Наиболее заметный рост криминальной активности зафиксировали в возрастной группе от 18 до 24 лет — число правонарушителей здесь подскочило на 32,6 процента (до 680 человек).

Количество преступлений среди подростков (14–17 лет) сократилось почти вдвое.

Социальный статус большинства задержанных остается тревожным: 1 тысяча 993 человека на момент совершения преступления нигде не работали и не учились. Это составляет 66,5 процента от общего числа задержанных правоохранительными органами лиц.