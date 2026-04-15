09:45
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Власть

Депутаты согласны. В СНГ усилят противодействие транснациональной преступности

Проект закона «О ратификации Договора о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами стран — участниц Содружества Независимых Государств, подписанного 10 октября 2025 года в Душанбе» рассмотрен и принят в первом чтении комитетом Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

По словам заместителя главы МВД Нурбека Абдиева, целью законопроекта является выполнение Кыргызстаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного документа.

Он добавил, что страны СНГ договариваются о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами.

Международная контролируемая поставка — это оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся в контролируемом перемещении контролируемых объектов по территориям стран Содружества в целях выявления преступлений, установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также получения информации о событиях или действиях, создающих угрозу правам и свободам человека, обществу, национальной безопасности и государству.

В документе прописано, что компетентные органы при проведении таких операций должны выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, устанавливать лиц, причастных к преступной деятельности, а также выявлять международные преступные связи, каналы и маршруты перемещения контролируемых объектов.

Основанием для проведения операции станет запрос компетентного органа, который должен содержать сведения, цели и обоснование, способы и условия проведения, а также информацию о контролируемом объекте.

Ратификация договора позволит КР развивать сотрудничество со странами СНГ, повысить эффективность взаимодействия в сфере международного контроля за перемещением товаров и веществ, оборот которых ограничен или запрещен, а также усилить противодействие транснациональной преступности, говорится в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370344/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
В СНГ приняли документ о сотрудничестве в сфере ликвидации ядерного наследия
В Москве министры обороны СНГ обсудили вопросы военного сотрудничества
ШОС направила ноту о получении статуса наблюдателя в СНГ
Парламент Молдовы утвердил выход страны из СНГ
Учитель из Кыргызстана стала «Лучшим педагогом СНГ»
Бишкек стал лидером по числу преступлений против женщин и детей
Преступность в Кыргызстане с начала 2026 года выросла на 4,3 процента
В КР в 2025 году преступность среди несовершеннолетних выросла на 11 процентов
Страны СНГ выступили против политизации темы прав человека в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с послами стран — участниц СНГ
Популярные новости
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Садыр Жапаров: Практику строительства по&nbsp;1&nbsp;километру дороги прекратили Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Президент Кыргызстана ознакомился с&nbsp;планами развития Араванского района Президент Кыргызстана ознакомился с планами развития Араванского района
Бизнес
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и&nbsp;характера Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и характера
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
15 апреля, среда
09:43
Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести во...
09:34
Ответственное развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС обсудил Межправсовет
09:32
В ряде жилмассивов и сел Бишкека 16 апреля не будет воды
09:30
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества
09:22
Рубль и юань установили новые рекорды 2026 года. Курс валют на 15 апреля