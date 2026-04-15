Депутаты согласны. В СНГ усилят противодействие транснациональной преступности

Проект закона «О ратификации Договора о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами стран — участниц Содружества Независимых Государств, подписанного 10 октября 2025 года в Душанбе» рассмотрен и принят в первом чтении комитетом Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

По словам заместителя главы МВД Нурбека Абдиева, целью законопроекта является выполнение Кыргызстаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного документа.

Он добавил, что страны СНГ договариваются о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами.

Международная контролируемая поставка — это оперативно-разыскное мероприятие, заключающееся в контролируемом перемещении контролируемых объектов по территориям стран Содружества в целях выявления преступлений, установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также получения информации о событиях или действиях, создающих угрозу правам и свободам человека, обществу, национальной безопасности и государству.

В документе прописано, что компетентные органы при проведении таких операций должны выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, устанавливать лиц, причастных к преступной деятельности, а также выявлять международные преступные связи, каналы и маршруты перемещения контролируемых объектов.

Основанием для проведения операции станет запрос компетентного органа, который должен содержать сведения, цели и обоснование, способы и условия проведения, а также информацию о контролируемом объекте.

Ратификация договора позволит КР развивать сотрудничество со странами СНГ, повысить эффективность взаимодействия в сфере международного контроля за перемещением товаров и веществ, оборот которых ограничен или запрещен, а также усилить противодействие транснациональной преступности, говорится в справке-обосновании.