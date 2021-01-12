Доведение школьника до самоубийства. За процессом будут следить правозащитники

Специалисты ОФ «Лига защитников прав ребенка» будут отслеживать ход судебного разбирательства, продолжающегося в отношении трех охранников ГУМ «Чынар», обвиняемых в доведении до самоубийства 14-летнего бишкекчанина Эмира Нурбекова. Об этом 24.kg сообщила глава фонда Назгуль Турдубекова.

Она также отметила необходимость реформирования работы частных охранных служб, чтобы впредь обезопасить несовершеннолетних от их произвола.

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«Необходимо реформировать работу частных охранных служб и служб безопасности. По своим функциям они выполняют те же задачи, что государственные правоохранительные органы — задерживают людей, применяют силу и даже оружие. А это значит, что и ответственность у них тоже должна быть такая же, как у милиционеров.

При превышении охранниками должностных полномочий есть риск, что они могут покалечить, убить человека или своими действиями довести его до самоубийства. Что, собственно говоря, и произошло.

Все, что сотрудники частных фирм позволяют себе, должно регулироваться отдельными нормативными актами, а не просто договорами между сторонами. Они не имели права допрашивать и обыскивать детей без родителей. Дети были ограничены в передвижении и подвергались жестокому обращению», — сказала Турдубекова.

Напомним, в октябре 2019 года 14-летний подросток Эмир Нурбеков покончил с собой, спрыгнув с окна многоэтажного дома. Ребенка и его одноклассников обвинили в краже шоколадки из супермаркета.

По факту доведения до самоубийства милицией было возбуждено уголовное дело, по результатам которого на скамье подсудимых в мае прошлого года оказались трое сотрудников охраны гипермаркета.

В октябре прошлого года Свердловский районный суд вынес решение. Начальника охраны, 30-летнего Амана Уметалы уулу и 45-летнего сотрудника службы безопасности Элдияра Осмонбаева признали виновными в доведении до самоубийства и превышении должностных полномочий, приговорив первого к пяти годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч сомов, а второго к шести годам и штрафу. Оба были взяты под стражу. Третьего охранника — 19-летнего Ису Таштанбека суд оправдал по статье доведение до самоубийства, но признал виновным в превышении полномочий, оштрафовав на 30 тысяч сомов. Суд также полностью реабилитировал Эмира, признав, что тот не совершал кражи.

Несогласные с приговором подсудимые обжаловали его во второй инстанции. Сейчас дело рассматривается в Бишкекском городском суде. 25 декабря родственники подсудимых устроили митинг у здания суда, требуя их освобождения. В ответ отец ребенка был вынужден обнародовать видеозапись издевательств охранников над детьми.