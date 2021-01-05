В Сузакском районе отчим несколько лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

В Сузакском районе задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что в 2019 году с заявлением в милицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 13-летнюю дочь О.З. изнасиловал мужчина по имени Умид. По словам матери, девочку силой затолкнули в машину и увезли. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Изнасилование» УК КР. В ходе следствия выяснилось, что мужчина не причастен к этому преступлению.

8 декабря 2020-го девочка сама обратилась в милицию с заявлением. Она рассказала, что четыре года назад жила у бабушки, воспользовавшись тем, что дома никого не было, ее первый раз изнасиловал отчим. С того момента мужчина неоднократно совершал насильственные действия.

«Мужчина, со слов подростка, пригрозил тем, что убьет ее, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем. Он якобы приказал девочке оговорить парня по имени Умид. После того как мать написала заявление, через три месяца он вновь изнасиловал падчерицу. Когда девочка забеременела, она рассказала, что последний половой контакт у нее был 5 декабря 2020 года с отчимом. По подозрению в совершении этого преступления задержан 36-летний М.М. Постановлением суда он взят под стражу на два месяца. В настоящий момент проводится расследование», — сообщили в УВД.

В милиции отметили, что во время обыска в доме у подозреваемого было обнаружено постельное белье и материал, которым он якобы вытирался после полового акта. Судебно-биологическая экспертиза показала, что на изъятых вещественных доказательствах имеются частицы спермы задержанного.