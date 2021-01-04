Массовые беспорядки в Кербене. Начальник местного РОВД снят с должности

Начальник Аксыйского РОВД Джалал-Абадской области освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Полковник милиции Шекербек Тангиров освобожден от занимаемой должности приказом министра внутренних дел», — сказали в министерстве.

Напомним, что в Кербене 7 октября состоялся митинг, на котором произошла массовая драка. В результате беспорядков погиб местный житель, еще шестеро получили различные травмы. По подозрению в совершении этого преступления был задержан Кутман Шадыбеков.

Родственники подозреваемого 2 января вышли на митинг к зданию УГКНБ Джалал-Абадской области. Сегодня они повторили акцию протеста, перекрыв трассу Кербен — Ала-Бука. Митингующие требуют отпустить задержанного под подписку о невыезде.