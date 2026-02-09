В Оше временно перекрыли участок улиц Атабаева и Толонова из-за капремонта

Мэрия города Оша сообщила о временном ограничении движения на двух крупных магистралях. 9 февраля с 01.00 движение автотранспорта полностью перекрыто в связи с началом капитального ремонта на улице Атабаева — от моста на улице Суйумбаева – до пересечения улицы Толонова с Королевой.

В муниципалитете отмечают, что ремонтные работы проводятся в плановом порядке и являются частью программы по обновлению улично-дорожной инфраструктуры города. Водителям и жителям рекомендовано заранее корректировать маршруты, учитывать временные неудобства и соблюдать требования дорожных служб.

По данным мэрии города Оша, схемы объезда и дополнительная информация будут публиковаться по мере продвижения работ.