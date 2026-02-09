13:48
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

В Оше временно перекрыли участок улиц Атабаева и Толонова из-за капремонта

Мэрия города Оша сообщила о временном ограничении движения на двух крупных магистралях. 9 февраля с 01.00 движение автотранспорта полностью перекрыто в связи с началом капитального ремонта на улице Атабаева — от моста на улице Суйумбаева – до пересечения улицы Толонова с Королевой.

В муниципалитете отмечают, что ремонтные работы проводятся в плановом порядке и являются частью программы по обновлению улично-дорожной инфраструктуры города. Водителям и жителям рекомендовано заранее корректировать маршруты, учитывать временные неудобства и соблюдать требования дорожных служб.

По данным мэрии города Оша, схемы объезда и дополнительная информация будут публиковаться по мере продвижения работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361165/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
Бывшую турбазу в городе Ош передадут на баланс мэрии и реконструируют
В городе Ош временно перекроют участок улицы Масалиева из-за ремонтных работ
Утренний рейд в Оше: вдоль Масалиева преобразят берег канала и создадут сквер
В Оше устранили нарушения в школьной столовой после рейда мэра — уволили повара
Мэр Оша поручил проверить законность земли, где работает ресторан «Кекеев»
В Оше поручили снести незаконный четырехэтажный объект бывшего вице-мэра
В Оше новый рынок «Келечек» откроется в марте
В Оше городские власти потребовали освободить земли школ до 1 марта
В городе Ош проверят законность передачи старой автобазы в частные руки
Мэр Оша передал служебный автомобиль социальному учреждению «Боорукердик»
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
13:28
Милиция ищет места интим-услуг по всему Бишкеку Милиция ищет места интим-услуг по всему Бишкеку
13:26
В Оше временно перекрыли участок улиц Атабаева и Толонова из-за капремонта
13:24
Строительство дороги через кладбище. С жителями Новопавловки встретился депутат
13:11
Прием в государственные автошколы стартует с 10 февраля
13:05
В парламенте интересуются, платят ли соседи за пользование водой