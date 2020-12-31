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Сюжет: Насилие над детьми

Кыргызстанец в Москве жестоко избил пятилетнюю дочь родственницы

Кыргызстанец в Москве жестоко избил пятилетнюю дочь родственницы. Об этом пишет ТАСС.

«29 декабря уроженец Кыргызстана, находясь в квартире дальней родственницы, нанес ее ребенку тяжелые травмы. У девочки открытая черепно-мозговая травма, множественные рваные раны головы, века, нижней губы, закрытая травма грудной клетки, открытый перелом плечевой кости со смещением, закрытый перелом локтевого отростка со смещением», — сообщило агентство.

Мать, попав в квартиру, обнаружила ребенка без одежды. Девочку госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178630/
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