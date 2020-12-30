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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование в Токмаке. Девочка стала отказываться от своего адвоката

Девочка Салима, отчима которой подозревают в изнасиловании, отказывается от своего адвоката. Об этом 24.kg сообщил юрист Шердор Абдыкапаров.

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По его словам, вчера 15-летнего подростка выписали из психиатрической больницы, ее забрали представители соцзащиты Токмака.

«Вчера как раз должна была состояться очная ставка девочки и ее отчима. Когда я приехал, следователь и представитель соцзащиты мне заявили, что потерпевшая больше не нуждается в моей защите и сама отказалась от моих услуг. Это очень странно. Я все равно оставил ходатайство, чтобы они мне письменно дали ответ по этому вопросу», — рассказал он.

Напомним, что об очередном факте изнасилования несовершеннолетней 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров. По его словам, к нему обратилась бабушка. С ее слов, ребенок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении двух лет. Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывая своего мужа. Недавно пострадавшая все рассказала тете и бабушке. По факту случившегося идет досудебное разбирательство, несмотря на то, что сама несовершеннолетняя, ее мать и тетя категорически отказались обращаться в милицию по факту изнасилования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178483/
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