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Происшествия

В Кара-Суу неизвестные украли у бизнесмена $100 тысяч и ранили его сына

В Кара-Суйском районе трое неизвестных мужчин напали на бизнесмена. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что нападение произошло 26 декабря в селе Кызыл-Шарк. 47-летний О.С. вместе с сыном ехал на автомобиле, трое неизвестных остановили его и отобрали крупную сумму денег.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР. Следствие установило, что нападавшие были в черных масках, они выехали на машине SsangYong Musso на встречную полосу и врезались в автомобиль потерпевшего. В руках у злоумышленников был черный пистолет неизвестной марки. Они выстрелили в ногу одному из потерпевших, украли из сумки $100 тысяч и скрылись на другом авто. На месте обнаружены гильзы от патронов», — рассказали в УВД.

В милиции проинформировали, что по факту назначены соответствующие экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178253/
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