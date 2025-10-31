В Кара-Суу построят новую пограничную заставу «Ак-Буура»

Кабинет министров одобрил перевод (трансформацию) земельного участка в Ошской области для строительства новой пограничной заставы «Ак-Буура».

Согласно постановлению, подписанному председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым, участок площадью 1,92 гектара, расположенный в Кара-Суйском районе, переводится из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Решение принято с учетом заключений полномочного представителя президента в Ошской области и районной администрации Кара-Суу.

Местным властям поручено внести изменения в земельные документы, разработать и утвердить градостроительную документацию в соответствии с законодательством, а также обеспечить соблюдение санитарных, экологических и сейсмических норм при строительстве.

Кроме того, при обнаружении на участке объектов историко-культурного наследия их обязаны сохранить в соответствии с законом.