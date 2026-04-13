Экономика

Президент пообещал кара-суйцам построить современный торговый центр

В рамках рабочей поездки в Ошскую область президент Кыргызстана накануне продолжил встречи с местным населением. В Кара-Суйском районе самой актуальной темой обсуждения стали вопросы дальнейшего развития местного рынка, где занята значительная часть сельчан.  

В Кара-Суу будет построен современный торговый центр, сообщил на встрече с местными жителями Садыр Жапаров.

По словам главы государства, ранее он давал указание тогда еще директору госпредприятия «Туратали базары» Нурбеку Эргешову создать современные условия для торговцев — вместо контейнеров должны быть построены комфортные здания, прохладные летом и теплые зимой.

Садыр Жапаров раскритиковал местных чиновников за медленную реализацию проекта. Он рассказал об опыте Бишкека, где сейчас идет перенос Ошского рынка на новое место. Новый объект предусматривает увеличение торговых мест с 6 тысяч 700 до 10 тысяч 800.

Президент отметил, что для торговцев Ошского рынка улучшают условия труда, например, если раньше торговое место занимало до 2 квадратов, то на новом объекте предусмотрено 10-15 квадратных метров. И пообещал, что в Кара-Суу при возведении нового торгового центра ни один торговец не останется без места и внимания.

По его словам, как только стройка Ошского базара закончится, внимание властей сосредоточат на возведении нового современного комлекса в Кара-Суу. Строительство здесь ведется на площади 24 гектара.
