В Кара-Суу отметили с размахом 90-летний юбилей

В Кара-Суу торжественно отметили 90-летие района. Праздник прошел на стадионе «Манас» и собрал тысячи жителей и гостей из разных уголков региона. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента в Ошской области.

В официальной части приняли участие заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев, полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев и другие почетные гости.

«Сегодня — особенный день для всех нас. Мы с гордостью отмечаем 90-летие Кара-Суу. Этот район издавна славится трудолюбивыми людьми и плодородной землей. Здесь выросли выдающиеся сыновья и дочери, внесшие значительный вклад в развитие страны. Девяносто лет — это результат упорного труда каждой семьи, каждого жителя. Благодаря единству и взаимопониманию Кара-Суу стал гордостью всей области и продолжит развиваться», — сказал Эльчибек Джантаев, обращаясь к жителям района.

После официальной части праздничное настроение поддержали концертные выступления артистов, театрализованные постановки и народные игры.