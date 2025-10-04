10:48
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

В Кара-Суу отметили с размахом 90-летний юбилей

Фото полномочного представительства президента в Ошской области

В Кара-Суу торжественно отметили 90-летие района. Праздник прошел на стадионе «Манас» и собрал тысячи жителей и гостей из разных уголков региона. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента в Ошской области.

В официальной части приняли участие заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев, полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев и другие почетные гости.

«Сегодня — особенный день для всех нас. Мы с гордостью отмечаем 90-летие Кара-Суу. Этот район издавна славится трудолюбивыми людьми и плодородной землей. Здесь выросли выдающиеся сыновья и дочери, внесшие значительный вклад в развитие страны. Девяносто лет — это результат упорного труда каждой семьи, каждого жителя. Благодаря единству и взаимопониманию Кара-Суу стал гордостью всей области и продолжит развиваться», — сказал Эльчибек Джантаев, обращаясь к жителям района.

После официальной части праздничное настроение поддержали концертные выступления артистов, театрализованные постановки и народные игры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345981/
просмотров: 363
Версия для печати
Материалы по теме
Пропавшие в Кара-Суу мать и дочь найдены в Баткенской области
Трое жителей Кара-Суу брали кредиты, используя поддельные документы
В Кара-Суйском районе 2,5 гектара сельхозземель перевели под жилье
В селе Кыргызстан завершено строительство новой школы
В Кара-Суйском районе построят еще один логистический центр
Для строительства жилья в Кара-Суу трансформировали 58,8 гектара богарной земли
Изнасилование пятилетней. Обвиняемого приговорили к пожизненному сроку
Канат Табалдиев назначен акимом Кара-Суйского района
Участковый Кара-Суйского РОВД задержан за взятку. Требовал 100 тысяч сомов
Дырявые полы, протекающая крыша. Депутат о состоянии школы-интерната в Кара-Суу
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
4 октября, суббота
10:47
Кыргызстан и Казахстан присоединятся к обмену данных при транспортном контроле Кыргызстан и Казахстан присоединятся к обмену данных пр...
10:20
В Кыргызстане объявлен конкурс на должности судей местных судов
09:50
Кыргызстан получит финансирование от Всемирного банка для развития города Ош
09:43
Государству вернули 795 гектаров сельскохозяйственных земель в Чуйской области
09:35
В Бишкеке усилили подготовку к выборам: мэр потребовал прозрачности и порядка