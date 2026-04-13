Власть

Президента просят продлить кампанию по легализации авто с иностранными номерами

Президента Кыргызстана просят продлить кампанию по легализации авто с иностранными номерами. Вопрос поднимали на встрече Садыра Жапарова с жителями Кара-Суйского района.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров на встрече с жителями Кара-Суйского района

Глава государства попросил доложить о ситуации первого заместителя министра внутренних дел Адылбека Бийбосунова.

По словам милицейского чиновника, в прошлом году с 1 апреля по 1 октября проходила амнистия для автотранспорта с иностранными номерами. Сейчас МВД подготовило проект указа президента о предоставлении дополнительного срока для амнистии.

Садыр Жапаров попросил уточнить, возможно ли продлить срок амнистии для тех, кто не успел легализоваться.

Адылбек Бийбосунов ответил положительно, отметив, что предложение содержится в проекте президентского указа, который будет внесен на рассмотрение самому Садыру Жапарову.

Напомним, документ, подготовленный правоохранительным ведомством, предусматривает, что владельцам таких транспортных средств дадут срок до 1 мая 2026 года, чтобы добровольно решить их дальнейшую судьбу. Речь идет о вывозе за пределы страны, продаже на запчасти или утилизации.
