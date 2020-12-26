Водителя Lexus, скрывшего свои номерные знаки, оштрафовали

Водителя Lexus, скрывшего свой госномер, оштрафовали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По ее данным, на него составили пять протоколов за превышение скорости и оштрафовали на 10 тысяч сомов за скрытый номерной знак. В ведомстве подчеркнули, что водитель не может оплатить штраф с 50-процентной скидкой. Он обязан погасить полную сумму.

Ранее гендиректор СЭЗ «Бишкек» Кудрет Тайчабаров пожаловался на операторов «Безопасного города», выписавших штраф неправильно. Он отметил, что получил штраф на авто, которое не принадлежит ведомству.