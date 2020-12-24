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В Москве во время секса скончалась беременная уроженка Кыргызстана

В Москве во время секса скончалась беременная уроженка Кыргызстана, работавшая поваром. Об этом пишут российские СМИ.

Уточняется, что 23-летняя девушка скрыла свое положение от партнера.

«18-летний парень и 23-летняя уроженка Кыргызстана познакомились три месяца назад, когда юноша устроился работать в ресторан быстрого питания в Южном округе Москвы. Некоторое время они общались как друзья, а затем решили встречаться. 20 декабря молодой человек пригласил подругу в кино. Во вторник у пары должно было состояться первое любовное свидание. Однако завершилось оно трагически. У девушки после полового акта пошла кровь, и несчастная потеряла сознание», — пишут СМИ.

Как установили специалисты, уроженка Кыргызстана была на начальном сроке беременности, во время секса началось маточное кровотечение, что привело к остановке сердца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177800/
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