Кыргызстанка и гражданин Узбекистана воровали алкоголь в магазинах России

Кыргызстанка и гражданин Узбекистана украли из продуктового магазина в городе Пензе спиртное на 40 тысяч рублей. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что 28-летний мигрант из Узбекистана и 25-летняя кыргызстанка проживают в Московской области. Они были в Саранске проездом. Мигранты зашли в продуктовый магазин, взяли три бутылки дорогого алкоголя, положили в женскую сумку и вышли не заплатив.

Молодые люди уехали в Пензу, но там их задержали. Оказалось, что они совершали аналогичные кражи на территории Пензенской и Самарской областей.