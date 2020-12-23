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Кыргызстанка и гражданин Узбекистана воровали алкоголь в магазинах России

Кыргызстанка и гражданин Узбекистана украли из продуктового магазина в городе Пензе спиртное на 40 тысяч рублей. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что 28-летний мигрант из Узбекистана и 25-летняя кыргызстанка проживают в Московской области. Они были в Саранске проездом. Мигранты зашли в продуктовый магазин, взяли три бутылки дорогого алкоголя, положили в женскую сумку и вышли не заплатив.

Молодые люди уехали в Пензу, но там их задержали. Оказалось, что они совершали аналогичные кражи на территории Пензенской и Самарской областей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177657/
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