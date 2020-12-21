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В Санкт-Петербурге кыргызстанца подозревают в домогательствах к школьнице

В Санкт-Петербурге кыргызстанца подозревают в домогательствах к школьнице. Об этом пишут российские СМИ.

Уточняется, что полиция проверяет обращение местной жительницы, работающей кассиром и проживающей в коммунальной квартире. Согласно словам женщины, ее сосед, уроженец Кыргызстана, приставал к ее 13-летней дочери.

Отмечается, что 34-летний мигрант зашел в комнату, где женщина проживает вместе с дочерью, и совершил определенные действия в отношении ребенка, состав которых предстоит выяснить следствию. После этого кыргызстанец скрылся.

В ближайшее время, после того как проверка всех обстоятельств случившегося завершится, в отношении мигранта решат вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177364/
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