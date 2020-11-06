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В Кыргызстан из Таджикистана пытались незаконно провезти овец

На границе с Таджикистаном пресекли незаконный перегон скота в Кыргызстан. Об этом сообщили в Пограничной службе.

ГПС
Фото ГПС. На границе с Таджикистаном пресекли незаконный перегон скота в Кыргызстан

По ее данным, в местности Ак-Арык Лейлекского района пограничники обнаружили автомашину Mercedes Benz, которая направлялась из Таджикистана в Кыргызстан вне пункта пропуска. Авто задержали, в грузовом отсеке находилось 40 голов мелкого рогатого скота — овцы гиссарской породы. У перегонщиков отсутствовали разрешительные документы.

Общая стоимость скота составила более 700 тысяч сомов. После оформления документов задержанных и МРС передали сотрудникам территориального подразделения Таможенной службы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172199/
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