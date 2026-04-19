Вывести породу овец арашан на мировой рынок хочет Кыргызстан

Кыргызстан планирует наладить экспорт племенной породы овец арашан в Казахстан, Узбекистан и Россию. Об этом сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков на встрече с заводчиками, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что эта порода демонстрирует высокие результаты в мясной отрасли. Благодаря быстрому росту и развитию она уже вызывает большой интерес на международном рынке.

По данным главы ведомства, численность овец породы арашан достигла 48 тысяч голов. К 2030 году планируется увеличить этот показатель в 4–5 раз.

Проект соответствующего постановления кабмина, который позволит наладить экспорт племенных овец в Казахстан, Узбекистан и Россию, сейчас проходит согласование.

Отдельный блок работы Минсельхоза связан с сохранением и развитием генетического потенциала. В КР продвигают искусственное осеменение, создание лаборатории геномной оценки, а также осуществляют работы по заготовке кормов, учету племенного поголовья, чипированию, паспортизации.

«Задача государства — открывать новые рынки для фермеров. Мы превратим арашан в индустрию мирового уровня», — сказал Эрлист Акунбеков.

Указано, что порода арашан стала результатом 40-летней работы кыргызских селекционеров.