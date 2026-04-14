Депутат парламента КР предлагает продвигать в мире арашанскую породу овец

Депутат предлагает продвигать в мире арашанскую породу овец. Об этом Карим Ханджеза заявил на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По его словам, в стране очень популярна арашанская порода овец.

«Из соседних государств приезжают к нам люди, которые увозят таких овец для дальнейшего увеличения этой породы. Однако в Кыргызстане действует запрет на вывоз КРС и МРС. Но нам надо на весь мир продвигать данную породу овец, пусть все знают о ней. Для этого, может, стоит ввести какую-то плату за вывоз арашанской породы? Это было бы хорошо и для бюджета республики. Надо отработать механизм», — считает Карим Ханджеза.

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мирбек Дуйшеев отметил, что предложение депутата хорошее.

«Сейчас ведутся межведомственные переговоры по изменению законодательства именно по данной породе. На нас также вышла ассоциация «Арашан» по этому поводу. Вопрос, думаю, решится в течение двух недель», — добавил он.