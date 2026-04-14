Власть

Депутат парламента КР предлагает продвигать в мире арашанскую породу овец

Депутат предлагает продвигать в мире арашанскую породу овец. Об этом Карим Ханджеза заявил на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По его словам, в стране очень популярна арашанская порода овец.

«Из соседних государств приезжают к нам люди, которые увозят таких овец для дальнейшего увеличения этой породы. Однако в Кыргызстане действует запрет на вывоз КРС и МРС. Но нам надо на весь мир продвигать данную породу овец, пусть все знают о ней. Для этого, может, стоит ввести какую-то плату за вывоз арашанской породы? Это было бы хорошо и для бюджета республики. Надо отработать механизм», — считает Карим Ханджеза.

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мирбек Дуйшеев отметил, что предложение депутата хорошее.

«Сейчас ведутся межведомственные переговоры по изменению законодательства именно по данной породе. На нас также вышла ассоциация «Арашан» по этому поводу. Вопрос, думаю, решится в течение двух недель», — добавил он.
Материалы по теме
В России суд признал слово «овца» оскорблением
Фермерам бесплатно предоставляют племенной материал элитных пород КРС
«Ала-Тоо» койлорунун жаңы породасы. Сапатын Айыл чарба министрлиги текшерди
Селекция новой породы овец «Ала-Тоо». Минсельхоз проверил их качество
Стая бродячих собак загрызла овец в селе Вознесеновка
Эксперимент. В Кыргызстане начались испытания удобрений из овечьей шерсти
Какой скот и для каких целей приобретают фермеры Кыргызстана в лизинг
Молния убила 60 овец на пастбище Иссык-Куля
Молния убила 250 овец на джайлоо Иссык-Куля
Имеет плохую репутацию. Жители села Арашан против нового главы айыл окмоту
Популярные новости
Вступит&nbsp;ли Камчыбек Ташиев в&nbsp;политическую борьбу Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Дастан Бекешев о&nbsp;системе и&nbsp;страхе: Сегодня сажают одних, завтра&nbsp;&mdash; других Дастан Бекешев о системе и страхе: Сегодня сажают одних, завтра — других
Бизнес
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7&nbsp;тысяч участников забега и&nbsp;гостей BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
14 апреля, вторник
11:50
В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию за нарушение правил безопасности В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию за нарушение правил...
11:45
КР устанавливает дипотношения с Демократической Республикой Восточный Тимор
11:45
Конец эпохи сверхдержав
11:42
Перебои в Ормузском проливе ставят под удар мировую продбезопасность
11:39
Где в мире больше всего дата-центров и какое место занимает Кыргызстан