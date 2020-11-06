В Бишкеке задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на жителя столицы

В Бишкеке задержали троих подозреваемых в ограблении. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, 4 ноября в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Логвиненко неизвестные угрожали ножом и кастетом 18-летнему парню. Отобрали сотовый телефон и скрылись.

Сотрудники УПСМ задержали подозреваемых 17, 19 и 16 лет. При обыске у них нашли нож, кастет, телефон и деньги. Молодых людей передали следственной службе УВД Первомайского района.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР.