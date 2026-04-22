Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый по факту нанесения ножевого ранения

В Чуйской области задержан подозреваемый по факту нанесения ножевого ранения, сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, 18 марта 2026 года в ОВД Токмока поступило сообщение о ножевом ранении гражданина по адресу: город Токмок, улица Ленина.

Данный факт был зарегистрирован, после чего следственно-оперативная группа ОВД города Токмок выехала по указанному адресу.

Установлено, что 18 марта 2026 года примерно в 14.00 в результате возникшего словесного конфликта гражданин Д.В., 1976 года рождения, кухонным ножом нанес удар в область груди своему событыльнику гражданину С.А., 1986 года рождения. После этого Д.В. скрылся с места происшествия. В результате полученного ранения С.А. был госпитализирован в реанимационное отделение ЦОВП Токмока.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого, после чего Д.В., 1976 года рождения, был задержан в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики и водворен в ИВС ОВД Токмока.

По данному факту назначены все необходимые экспертизы. Следственные действия продолжаются.
