В Бишкеке парень подозревается в убийстве матери. Его нашли варящим ногу убитой

В Бишкеке 22-летний парень убил свою мать, а когда правоохранители зашли в квартиру, он варил ее ногу. Об этом 24.kg сообщил читатель. Инцидент произошел в одном из домов на пересечении проспекта Манаса и улицы Боконбаева.

Жильцы дома почувствовали трупный запах в подъезде и вызвали милицию. В ходе осмотра в одной из квартир правоохранители обнаружили тело женщины с порядка 10 ножевыми ранениями. Ее 22-летний сын в это время варил ногу матери.

Источники в правоохранительных органах подтвердили 24.kg информацию об убийстве женщины собственным сыном. По их данным, парень пытался скрыть следы преступления и вынести тело из квартиры по частям — тело пролежало в ванной квартиры более 10 дней. Предполагают, что у подозреваемого психическое расстройство.

В пресс-службе УВД Первомайского района 24.kg сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР. Задержан сын убитой 22-летний М.А., которого водворили в СИЗО. Назначены все необходимые экспертизы — следствие продолжается.