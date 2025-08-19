15:41
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Происшествия

В Бишкеке парень подозревается в убийстве матери. Его нашли варящим ногу убитой

В Бишкеке 22-летний парень убил свою мать, а когда правоохранители зашли в квартиру, он варил ее ногу. Об этом 24.kg сообщил читатель. Инцидент произошел в одном из домов на пересечении проспекта Манаса и улицы Боконбаева.

Жильцы дома почувствовали трупный запах в подъезде и вызвали милицию. В ходе осмотра в одной из квартир правоохранители обнаружили тело женщины с порядка 10 ножевыми ранениями. Ее 22-летний сын в это время варил ногу матери.

Источники в правоохранительных органах подтвердили 24.kg информацию об убийстве женщины собственным сыном. По их данным, парень пытался скрыть следы преступления и вынести тело из квартиры по частям — тело пролежало в ванной квартиры более 10 дней. Предполагают, что у подозреваемого психическое расстройство.

В пресс-службе УВД Первомайского района 24.kg сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР. Задержан сын убитой 22-летний М.А., которого водворили в СИЗО. Назначены все необходимые экспертизы — следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340193/
просмотров: 514
Версия для печати
Материалы по теме
В Чолпон-Ате погиб 24-летний парень — Минздрав создает комиссию
В Чолпон-Ате погиб 24-летний парень — задержаны трое подростков
Солдат спецподразделения «Скорпион» погиб во время учений
Убийство Айзирек Эралиевой. Дело блогера Бауржана Абдумаликова поступило в суд
Приговор обвиняемому в жестоком убийстве Айжан Алыкуловой оставлен в силе
В Джалал-Абаде избили 16-летнего парня. Он скончался в больнице через 14 дней
С ножом в руках гонялся за девушкой. В Бишкеке задержали подозреваемого
Убийство Айзирек Эралиевой. Супруга приговорили к 18 годам лишения свободы
Убившего падчерицу мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы
«Шайтан приказал убить». В деле Айзирек всплывают новые обстоятельства
Популярные новости
Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова
Российские таможенники, которые в&nbsp;Кыргызстане требовали взятку, получили срок Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок
Экологическая катастрофа на&nbsp;озере недалеко от&nbsp;Канта: погибли десятки тонн рыбы Экологическая катастрофа на озере недалеко от Канта: погибли десятки тонн рыбы
На&nbsp;пляже Иссык-Куля у&nbsp;женщины украли кольца и&nbsp;телефон. Милиция помогла вернуть На пляже Иссык-Куля у женщины украли кольца и телефон. Милиция помогла вернуть
Бизнес
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
19 августа, вторник
15:36
Семь дней на пике Победы. Операция спасения начнется, как только позволит погода Семь дней на пике Победы. Операция спасения начнется, к...
15:23
В Бишкеке парень подозревается в убийстве матери. Его нашли варящим ногу убитой
15:20
Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
15:00
Как вы относитесь к переименованию населенных пунктов и улиц? Опрос
14:53
Российская альпинистка уже семь дней не может спуститься с пика Победы