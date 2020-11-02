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Происшествия

Кыргызстанца приговорили к году колонии общего режима в России за кражу КамАЗа

В Амурской области гражданина Кыргызстана приговорили к году колонии общего режима за кражу КамАЗа. Об этом сообщил сайт прокуратуры региона.

По его данным, суд также взыскал с него сумму ущерба — более 700 тысяч рублей.

Кыргызстанец похитил КамАЗ с территории базы в Свободном в мае 2019 года, а затем с помощью знакомого продал транспорт во Владивостоке.

Приговор Свободненский горсуд вынес минувшим летом. Осужденный и его защитник не согласились с назначенным наказанием и решили его обжаловать.

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда оставила жалобу без удовлетворения и признала приговор законным, обоснованным и справедливым. Мужчина признан виновным по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная в крупном размере.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171553/
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