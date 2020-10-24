В Караколе за разбойное нападение задержан мужчина. Угрожал ножом подростку

В Караколе за разбойное нападение задержан мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

По ее данным, в дежурную часть ОВД Каракола обратилась местная жительница. Она заявила, что 22 октября ее 13-летняя дочь, как обычно, работала в их продовольственном магазине, когда утром вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом несовершеннолетней девочке, разбил несколько прилавков, забрал продовольственные товары и скрылся.

«Перед уходом неизвестный пригрозил, что вновь вернется вечером и убьет всех их», — сказала женщина.

Фото пресс-службы УВД Иссык-Кульской области. В Караколе за разбойное нападение задержан мужчина

Факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Каракола, начато досудебное производство. Сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 38-летний житель Каракола Д.К., который на предварительном допросе признал свою вину.

Задержанный водворен в ИВС ОВД Тюпского района до принятия меры пресечения судом. Следственные мероприятия продолжаются.