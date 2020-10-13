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Уголовное дело об избиении кыргызстанцев в Хабаровске закрыто

ГУВД Хабаровска и Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю закрыли уголовное дело по факту избиения милиционерами водителей из Кыргызстана. Об этом сегодня в Facebook сообщила российский правозащитник Валентина Чупик. Следователи, по ее словам, не нашли в случившемся состава преступления.

«Знаю, как вам сейчас нелегко, но с этой историей надо что-то делать! Чтобы что-то изменить, нужны заявления потерпевших или официальных лиц Кыргызстана о том, что они не согласны с прекращением уголовного дела и требуют реального расследования и привлечения виновных к ответственности», — написала Чупик.

Напомним, в декабре прошлого года в Хабаровске в автопарке одной из служб такси милиционеры жестоко избили мигрантов-таксистов.

На следующий день после инцидента первый заместителем МВД Российской Федерации Александр Горов заявил, что по факту случившегося будет проведено тщательное расследование и возбуждено уголовное дело. Отреагировали в те дни на ЧП и в Кыргызстане. В Министерство иностранных дел Кыргызстана был вызван советник-посланника посольства России.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169106/
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