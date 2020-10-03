10:01
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Происшествия

Кыргызстанца в России подозревают в подготовке теракта. Возбудили уголовные дела

Правоохранительные органы России возбудили два новых уголовных дела в отношении кыргызстанца Таланта Онурова, арестованного в ноябре 2019 года по подозрению в подготовке теракта в Москве. Они касаются пропаганды терроризма. Об этом пишет ТАСС.

«Следствие считает, что Талант Онуров в 2018 году в собственных группах в соцсети «ВКонтакте» опубликовал два видео с пропагандой терроризма. Еще один эпизод касается публикации в июне 2019 года в его Telegram-канале сообщения с пропагандой деятельности террористических организаций, в том числе «Исламского государства», — ссылается издание на источники в полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 205 «Пропаганда терроризма в интернете» УК РФ.

31-летний кыргызстанец Талант Онуров приехал в Москву в сентябре 2019-го для совершения теракта. В течение месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для теракта. В случае признания виновным мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167267/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
Обрушение моста в Подмосковье. Пострадавших прооперировали
В Пскове два кыргызстанца напали на полицейского. Их нашли спустя четыре года
В Кыргызстан на автобусах прибыли 3 тысячи 415 кыргызстанцев из Соль-Илецка
Премьер поручил оказать помощь кыргызстанцам, пострадавшим при обрушении моста
Обрушение перехода, где пострадали кыргызстанцы: возбуждено уголовное дело
Пострадавшим при обрушении перехода кыргызстанцам выплатят компенсацию
При обрушении перехода в Ступино (Подмосковье) пострадали 50 граждан Кыргызстана
Аншлаг! Театр кыргызских мигрантов «Аян» показал москвичам спектакль «Плаха»
Шесть автобусов с кыргызстанцами выехали из Оренбургской области
До 15 декабря продлен срок пребывания мигрантов в России. Выдворять не будут
Популярные новости
За&nbsp;дачу взятки задержан чиновник Минэкономики. У&nbsp;него нашли 1,3 миллиона сомов За дачу взятки задержан чиновник Минэкономики. У него нашли 1,3 миллиона сомов
Разжигание межрегиональной вражды. Задержаны лидеры общественного объединения Разжигание межрегиональной вражды. Задержаны лидеры общественного объединения
В&nbsp;Караколе мужчина угрожал ножом и&nbsp;насиловал девушек. Его задержали В Караколе мужчина угрожал ножом и насиловал девушек. Его задержали
В&nbsp;селе Милянфан повесилась школьница В селе Милянфан повесилась школьница
Бизнес
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с начала года!
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
3 октября, суббота
09:51
В Генпрокуратуре зафиксировали факты нарушения избирательного законодательства В Генпрокуратуре зафиксировали факты нарушения избирате...
09:32
Выборы-2020. Несколько ТИК в регионах не получили новые средства защиты
09:15
Кыргызстанца в России подозревают в подготовке теракта. Возбудили уголовные дела
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 3 октября 2011 года
08:45
Выборы-2020. В день тишины вне помещения проголосуют 29 тысяч 75 человек
2 октября, пятница
23:59
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Спасибо народу Кыргызстана!
23:52
Полицейский электрокар Tesla Model 3 окупил себя за год