Кыргызстанца в России подозревают в подготовке теракта. Возбудили уголовные дела

Правоохранительные органы России возбудили два новых уголовных дела в отношении кыргызстанца Таланта Онурова, арестованного в ноябре 2019 года по подозрению в подготовке теракта в Москве. Они касаются пропаганды терроризма. Об этом пишет ТАСС.

«Следствие считает, что Талант Онуров в 2018 году в собственных группах в соцсети «ВКонтакте» опубликовал два видео с пропагандой терроризма. Еще один эпизод касается публикации в июне 2019 года в его Telegram-канале сообщения с пропагандой деятельности террористических организаций, в том числе «Исламского государства», — ссылается издание на источники в полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 205 «Пропаганда терроризма в интернете» УК РФ.

31-летний кыргызстанец Талант Онуров приехал в Москву в сентябре 2019-го для совершения теракта. В течение месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для теракта. В случае признания виновным мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.