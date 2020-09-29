Угрожал шокером и ударил продавца. В Бишкеке задержали подозреваемого в разбое

В Бишкеке задержали подозреваемого в попытке ограбления магазина. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, вчера в правоохранительные органы поступило сообщение об ограблении магазина по улице Матросова. Выяснилось, что пьяный мужчина зашел в торговый объект, попытался обокрасть его, угрожал продавцу электрошокером и ударил владельца продуктового павильона.

Правоохранители задержали 38-летнего подозреваемого и передали в УВД Октябрьского района. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР.