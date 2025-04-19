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Происшествия

В Оше проверят продукты питания во всех магазинах после отравления школьников

В Оше мужчина на авто приехал к одной из школ и раздал сладости детям, после чего несколько учеников попали в больницу с отравлением. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре города.

«Участковый инспектор Ак-Бууринского отдела милиции УВД Оша обратился с рапортом, в котором сообщил, что 16 апреля в одной из местных школ неизвестный раздавал учащимся напитки и сладости, после употребления которых несколько школьников доставили в больницу с отравлением. Во время доследственной проверки установлены личность этого мужчины и место, где он покупал напитки и сладости. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается», — говорится в сообщении.

Расследование находится под личным контролем руководства прокуратуры южной столицы. Местный надзорный орган внес представление на имя главного врача Ошского городского центра по профилактике заболеваний и государственному санитарно-эпидемиологическому надзору об установлении происхождения распространенных продуктов питания и причины отравления школьников в кратчайшие сроки. Также поручено проверить продукты питания в магазинах на территории Оша и принять все соответствующие меры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326625/
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