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В Пскове два кыргызстанца напали на полицейского. Их нашли спустя четыре года

В городе Пскове (Россия) два кыргызстанца напали на полицейского и сбежали. Инцидент произошел еще в 2016 году, одного из подозреваемых задержали недавно. Об этом сегодня сообщил MK.ru.

По данным издания, 31 декабря 2016-го полицейские заметили на улице Звездной двух приятелей, которые крушили припаркованные во дворе автомобили. Правоохранители попытались задержать иностранцев, но те стали сопротивляться, затем набросились на одного из полицейских, а после скрылись. Дебоширов объявили в Федеральный розыск.

Одного из нарушителей нашли в Санкт-Петербурге в 2019 году. Его подельника удалось поймать совсем недавно, обнаружили его в Перми и заключили под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166795/
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