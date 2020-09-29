В Пскове два кыргызстанца напали на полицейского. Их нашли спустя четыре года

В городе Пскове (Россия) два кыргызстанца напали на полицейского и сбежали. Инцидент произошел еще в 2016 году, одного из подозреваемых задержали недавно. Об этом сегодня сообщил MK.ru.

По данным издания, 31 декабря 2016-го полицейские заметили на улице Звездной двух приятелей, которые крушили припаркованные во дворе автомобили. Правоохранители попытались задержать иностранцев, но те стали сопротивляться, затем набросились на одного из полицейских, а после скрылись. Дебоширов объявили в Федеральный розыск.

Одного из нарушителей нашли в Санкт-Петербурге в 2019 году. Его подельника удалось поймать совсем недавно, обнаружили его в Перми и заключили под стражу.