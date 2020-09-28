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Происшествия

Разбой в Нижней Ала-Арче. Состояние раненого мужчины удовлетворительное

Пострадавшего в результате разбойного нападения в селе Нижняя Ала-Арча перевели из реанимации в обычную палату. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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Уточняется, что состояние 62-летнего мужчины удовлетворительное. Известно, что он получил колото-резаную рану в область плеча.

Известно, что дочь пострадавшего скончалась на месте, ей нанесли ранение в шею.

«Ночью 26 сентября неизвестные проникли в дом. Проснувшись девушка закричала, в этот момент выбежал ее отец. Обоих ранили, когда мужчина выбежал на улицу и стал звать на помощь, злоумышленники сбежали», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166650/
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