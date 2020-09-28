Нападение на гражданина Турции. Стали известны подробности

В разбойном нападении на гражданина Турции может быть замешана девушка. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что иностранец познакомился с девушкой в интернете, а в день нападения встретился с ней.

«Молодые люди поехали на пруд в район села Байтик. Там на иностранца напали двое неизвестных. В это время девушка сбежала, а мужчину подобрали проезжавшие мимо водители. Сама девушка отрицает причастность к нападению. С ее слов, она сбежала, потому что испугалась», — сообщили редакции.

Напомним, в Аламединском районе неизвестные стреляли в гражданина Турции. ЧП произошло 24 сентября. В иностранца стреляли из травматического пистолета. У пострадавшего ранения ноги и в области тела. Известно, что у мужчины отобрали 80 тысяч сомов.