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Происшествия

Сотрудники филиала «Кыргыз почтасы» в Караколе присвоили пособия для инвалидов

В Караколе сотрудники ГП «Кыргыз почтасы» присвоили пособия для инвалидов. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре Иссык-Кульской области.

Уточняется, что прокуратура выявила факт присвоения денег в ходе проверки филиала госпредприятия.

«Начальник отделения связи № 8 филиала Э.Ж. в сговоре с главным специалистом Каракольского горуправления труда и соцразвития С.А. с января по июнь 2020 года, использовав подложную форму П-2м, присвоила пособия малообеспеченных семей, имеющих детей с инвалидностью на сумму 179 тысяч 600 сомов. Причиненный государству ущерб полностью возмещен», — сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки внесен прокурорский акт, на основании которого Э.Ж. освобождена от занимаемой должности, контролеру почтового филиала К.Ш. объявлен выговор.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Служебный подлог», «Подделка документов» и «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР. В отношении социальных работников Каракольского горуправления труда и соцразвития будет дана юридическая оценка по результатам расследования досудебного производства», — проинформировали в надзорном органе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166222/
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