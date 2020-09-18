Привязали к котлу и отобрали деньги. В Кемине задержан подозреваемый в разбое

В Кеминском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в ОВД Кеминского района с заявлением обратился 38-летний И.Ж. Он просил принять меры в отношении малознакомых мужчин, которые привезли его в неизвестный дом в Токмаке и избили.

«Кроме того, мужчину привязали к паровому котлу, отобрали 44 тысячи сомов и сотовый телефон. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР. Один из подозреваемых задержан и водворен в ИВС», — сообщили в ГУВД.