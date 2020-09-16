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Происшествия

В Кемине девушка напоила попутчика и угнала его авто

В Кеминском районе милиция задержала девушку, которая угнала машину своего попутчика. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 4 сентября в милицию обратился 25-летний Н.Б. Он просил принять меры в отношении малознакомой девушки, которая угнала его автомашину. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Угон автомототранспортного средства» УК КР.

«Автомашина была найдена на территории города Токмака. В момент задержания машиной в нетрезвом состоянии управляла подозреваемая. Установлено, что 4 сентября потерпевший ехал в Кеминский район. По дороге он взял попутчицу, они разговорились и решили выпить. Воспользовавшись тем, что водитель уснул, пассажирка угнала машину, взяв ключи из его кармана. 29-летняя Б.А. водворена в ИВС ОВД Кеминского района», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165381/
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