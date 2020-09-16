В Караколе задержали женщину, укравшую золотые серьги за 16 тысяч сомов

В Караколе задержали женщину, укравшую золотые серьги. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в милицию обратилась женщина, которая рассказала, что 14 сентября примерно в 17.00 неизвестные украли из ювелирного магазина серьги за 16 тысяч 800 сомов.

26-летнюю подозреваемую задержали и изъяли золотые серьги. Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

Правоохранительные органы проверяют причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.