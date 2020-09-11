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Происшествия

В Иссык-Атинском районе задержан водитель скутера, сбивший передвижную камеру

В Иссык-Атинском районе задержали водителя скутера, который повредил передвижную камеру «Безопасного города». Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

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По ее данным, 28 августа в селе Новопокровка на 11-м километре неизвестный мужчина, двигаясь на скутере, повредил передвижной аппаратно-программный комплекс и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 210 «Уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб» УК КР. Сотрудники ГУОБДД задержали 55-летнего водителя скутера.

«Он объяснил, что выехал с совхоза «Ала-Тоо» на Аламединский рынок, двигался на своем скутере. Проезжая Новопокровку, увидел, что стоит камера-трехножка. Проезжая мимо, толкнул ее рукой и поехал дальше. Он приносит свои извинения, ему очень стыдно за свой поступок», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что скутер Suzuki без регистрационных номеров поставили на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164886/
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