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Происшествия

Финпол прокомментировал похищение вещественных доказательств со штрафстоянки

Ввезенные контрабандным путем автомобили были переданы на ответственное хранение на штрафную стоянку в селе Люксембург. Об этом 24.kg заявили в ГСБЭП.

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Уточняется, что 3 сентября в рамках мобильной группы сотрудниками ГСБЭП и УГНС по Свердловскому району был задержан автомобиль марки «ДАФ». В грузовом отсеке находились праворульные автомашины марки «Тойота Альфард» и «Хонда Элюзион», которые по первичным документам были оформлены как автозапчасти, о чем был составлен акт рейдового налогового контроля. Данный факт был зарегистрирован ЕРПП по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей» УК КР и начато досудебное производство.

«4 сентября был проведен осмотр машин «Тойота Альфард» белого цвета и «Хонда Элюзион» серебристого цвета. Машины были признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение на штрафстоянку. В ночь с 6 на 7 сентября неизвестные лица связали охранника штрафстоянки и угнали авто», — прокомментировали в Финполе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164367/
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