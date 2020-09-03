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Происшествия

В Бишкеке мужчина угнал машину с автомойки. Его задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в автоугоне. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, вчера в 20.30 в милицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угнал машину заявителя (Daewoo Lanos) с автомойки, расположенной на пересечении улиц Тоголока Молдо и Осипенко.

Милиция задержала 26-летнего подозреваемого в угоне автомобиля.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 206 «Угон автомототранспортного средства» УК КР.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163953/
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