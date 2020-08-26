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Происшествия

В квартире, где жила семья из Кыргызстана, в Москве произошел взрыв

В Москве в квартире, где жила семья из Кыргызстана, произошел взрыв. Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. В результате в жилом доме по улице Кубинка начался пожар, который охватил три этажа. Жильцы верхних этажей дома остались заблокироваными в своих квартирах.

Соседи рассказали журналистам, что в этой квартире снимала жилье семья из четырех человек из Кыргызстана. Все они выжили.

В результате взрыва эвакуировали 16 человек, есть пострадавшие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163383/
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